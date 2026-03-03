Сирський повідомив, що РФ планує збільшити своє окупаційне угруповання в Україні до 800 тис. осіб

До кінця року Кремль має наміри рекрутувати ще понад 400 тис. контрактників. Росія прагне збільшити свій контингент в Україні до 800 тис. військовослужбовців. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами головкома, він провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних сил Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

Головнокомандувач ЗСУ розповів генералу Айхельсхайму про оперативно-стратегічну обстановку на фронті.

– Попри значні втрати особового складу і техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій, – стверджує Сирський.

Він пояснив, що до кінця року Росія планує рекрутувати ще понад 400 тис. контрактників, щоб збільшити контингент в Україні до 800 тис. окупантів. Тому Україна не має іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати ворога, сказав головком.

Водночас він зазначив, що розповів нідерландському генералу про першочергові потреби ЗСУ для відбиття російської навали, зокрема, у засобах протиповітряної оборони та ракетного озброєння різних типів.

Сирський стверджує, що впевнений у дієвості подальшого військового співробітництва відповідно до національних інтересів України, Нідерландів та інших країн НАТО, щоб посилити безпеку всього європейського простору.

Під час розмови головнокомандувач ЗСУ подякував армії, уряду та народу Нідерландів за послідовну підтримку України у протистоянні російському агресору.

Як зазначив Сирський, з початку повномасштабного вторгнення уряд Нідерландів виділив для посилення України вже €20,8 млрд.

На його думку, особливо важливим є внесок Нідерландів на суму в €750 млн до ініціативи PURL для фінансування закупівель американського озброєння.

Крім цього, Сирський подякував за лідерську роль Нідерландів у коаліції винищувачів, зокрема, за передавання літаків F-16. Тепер йдеться про готовність нідерландських партнерів надати Україні симулятори цих винищувачів, наголосив головком ЗСУ.

Олександр Сирський вручив Онно Айхельсхайму найвищу відзнаку головнокомандувача ЗСУ – почесний нагрудний знак "Хрест заслуги".