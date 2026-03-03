Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що уряд Іспанії не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує "жодних наслідків" через відмову надати доступ для воєнних операцій.

Заяву міністра наводить агентство EFE. Альбарес підкреслив, що ці бази "знаходяться під суверенітетом Іспанії", а позиція уряду є цілком нормальною. Він також зазначив, що не мав контактів із представниками американської адміністрації і ніяких скарг не надходило.

Міністр додав, що прихильність Іспанії до євроатлантичної безпеки "не викликає жодних сумнівів", нагадавши про участь іспанських військ у Лівані, Іраку та країнах Балтії.

Коментуючи критику з боку міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара на адресу прем’єр-міністра Педро Санчеса, Альбарес назвав її "абсурдною і смішною", підкресливши послідовність іспанської зовнішньої політики у відстоюванні принципів у питаннях України, Гази, Венесуели, Гренландії та Ірану.

Раніше стало відомо, що Іспанія не дозволила США використовувати свої спільні військові бази для ударів по Ірану, тоді як прем’єр Великої Британії Кір Стармер надав американцям доступ до британських баз для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.