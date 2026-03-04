Ворог активізує спроби оточити Мирноград та тисне на Харків

Російські окупаційні війська активізували спроби оточити Мирноград на Покровському напрямку та посилюють тиск на Харків. За даними 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, російським військам не вдається прорвати українські позиції напряму, тому вони намагаються обійти оборону з північного сходу та південного заходу, створюючи загрозу флангового оточення Мирнограда.

Ворог масово застосовує квадроцикли для штурмових маневрів. Водночас на Південно-Слобожанському напрямку росіяни збільшили дальність FPV-дронів на оптоволокні, що дозволяє безпілотникам досягати околиць Харкова. При цьому важку бронетехніку противник відвів углиб тилу.

За оцінкою військового експерта Романа Світана, активізація на Харківщині є елементом відволікаючих маневрів. Основна мета — розпорошення українських резервів, щоб ускладнити їх використання на інших ділянках фронту, зокрема по Липецькому та Степногірському напрямках на Запорізькому фронті. «Щоб розпорошити наші резерви, росіяни створюють майданчики з інтенсивними бойовими діями, щоб Генштаб був змушений перекидати підрозділи або резерви на ці напрямки», — пояснив експерт.

За його словами, одночасно російські сили активізуються й на інших ділянках, зокрема біля Покровська, Слов’янська та Костянтинівки.

Експерт підкреслює, що стратегічної мети захоплення Харкова наразі у ворога немає. Для реального наступу на місто потрібне значно інше угруповання військ, якого зараз немає. «Щоб взяти Харків під контроль, потрібна була б величезна концентрація сил, але на цей момент противник цього зробити не може», — зазначив Світан.

Наразі активізація бойових дій навколо Мирнограда та посилення тиску на Харківщині виглядають як елементи комплексної тактики — створення кількох осередків напруження для розпорошення українських сил оборони.

