Кремль не може впоратися з дефіцитом солдатів навіть за великі гроші

Російські війська продовжують нести величезні втрати в Україні, які перевищують темпи поповнення особового складу. За перші вісім місяців 2025 року Росія втратила понад 280 тисяч військових в Україні, свідчать дані, опубліковані виданням Politico з посиланням на витік інформації.

Згідно з документом, який потрапив до рук української військової розвідки, лише за перші вісім місяців 2025 року Росія втратила 281 550 військових:

86 744 — убиті,

33 966 — зниклі безвісти,

158 529 — поранені,

2 311 — потрапили у полон.

Міжнародна розвідувальна група Frontelligence Insight підтвердила, що цифри відповідають їхнім оцінкам.

Аналітики відзначають, що співвідношення вбитих і поранених вказує на низьку ефективність тактичної медицини та проблеми з евакуацією поранених у російській армії. На одного вбитого припадає лише 1,3 поранених, тоді як у більшості сучасних конфліктів цей показник становить близько 1 до 3.

За даними Генерального штабу України, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року перевищують 1 мільйон осіб. Україна, за словами Володимира Зеленського, втратила понад 46 тисяч загиблих і 390 тисяч поранених. Президент наголосив, що російські втрати утричі більші, адже РФ є стороною, що атакує.

Попри величезні втрати, Росія продовжує наступальні дії, особливо в районах Покровська та Добропілля, що створює додатковий тиск на українські ресурси. «Лінія фронту збільшилася приблизно на 200 км. Ситуація залишається складною, але контрольованою», — заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Щоб поповнити особовий склад, Кремль нарощує набір солдатів як у Росії, так і за кордоном, зокрема в Африці та на Близькому Сході. Контракти обіцяють великі грошові винагороди, однак умови служби часто виявляються небезпечними. За даними Frontelligence Insight, між 2023 і 2024 роками контракти з Міноборони РФ підписали 394 іноземці, а лише за першу половину 2025-го — вже 651.

Аналітики зазначають, що Росія щомісяця набирає приблизно 31 600 солдатів, але втрачає понад 35 000. І вже стикається з проблемами дефіциту особового складу, які можуть призвести до подальшої ескалації мобілізаційних заходів.

Щоб утримати чисельність військ, Кремль пропонує рекордні бонуси до 2,5 млн рублів, вербує ув’язнених, змушує строковиків підписувати контракти. «Росія вже стоїть перед вибором: або масштабна мобілізація, або критичний дефіцит людей», — підсумували аналітики Frontelligence Insight.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль створює плацдарм для майбутньої війни з НАТО.