Окупанти посилюють репресії проти цивільних у Запорізькій області, - АТЕШ

У тимчасово окупованих Василівці та Кам’янському Запорізької області російські військові під час обшуків вилучають у цивільних телефони і незаконно затримують людей через встановлені українські додатки. Про це партизанських рух АТЕШ повідомив у Телеграмі

"Агенти АТЕШ зі складу військовослужбовців ЗС РФ фіксують зміну вектора роботи каральних органів у Василівці та Кам’янському. Зокрема, у зоні відповідальності 1152-го мотострілецького полку, дислокованого у цих районах, особовому складу доведені розпорядження щодо проведення жорстких "профілактичних заходів" серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замість ідеологічних гасел тепер використовується концепція "превентивної ліквідації загроз", яка означає карт-бланш для військових на будь-які дії проти цивільних. Командування насаджує думку, що лояльних місцевих мешканців у цих прифронтових селищах не залишилося, а отже, будь-який контакт із населенням має починатися з обшуку та перевірки на причетність до Сил оборони України.

Зокрема, в Кам'янському російські військовослужбовці за підтримки комендатури проводять рейди по підвалах та приватних будинках, вилучаючи будь-яку техніку та мобільні телефони.

"Людей забирають на "бесіди" лише за наявність українських додатків на смартфоні. Часто такі затримання закінчуються банальним пограбуванням майна, яке подається у звітах як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності", - зазначають партизани.

В АТЕШ додали, що фіксують прізвища офіцерів, які складають списки "неблагонадійних" громадян, а також рядових виконавців, причетних до викрадення людей.