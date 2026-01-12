﻿
Столиця

У київській школі учень напав із ножем на вчительку та однокласника

У столиці правоохоронці з’ясовують обставини надзвичайної події, що сталася сьогодні вранці в одному з навчальних закладів. За даними поліції Києва, учень вчинив напад на викладача та свого однолітка.

Що відомо на цей час:

  • Час події: Повідомлення на лінію 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45.

  • Деталі інциденту: Попередньо встановлено, що один із учнів прийшов до школи, маючи при собі ніж. Він завдав поранень вчительці та одному з однокласників.

  • Стан потерпілих: Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога. Інформація про тяжкість їхніх поранень уточнюється.

  • Заходи поліції: Нападника вже затримано. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює мотиви вчинку та всі обставини трагедії.

У поліції обіцяють надати додаткову інформацію після проведення першочергових слідчих дій.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

школаКиївнападполіція
