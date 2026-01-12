Литва сказала «ні» плану Трампа з повернення білоруського експорту

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Вільнюс зберігатиме жорстку позицію й не відновлюватиме транзит білоруських добрив навіть у разі політичного чи безпекового тиску. Таким чином Литва фактично ламає плани адміністрації президента США Дональда Трампа, яка після часткового зняття санкцій із білоруського калію розраховує на відновлення експорту через європейські порти.

В інтерв’ю агентству BNS Науседа відкинув припущення, що транзит може бути дозволений в обмін на збільшення американської військової присутності в Литві або за умови спрямування прибутків до оборонного бюджету.

За словами президента, «торгівля цінностями» для нього є абсолютно неприйнятною, а будь-які сценарії, за яких Вільнюс міг би «щось продати в обмін на гнучкішу позицію щодо білоруських добрив», суперечать принципам державної політики. Він підкреслив, що така позиція відповідає й загальному курсу Європейського Союзу.

Науседа наголосив, що залишається одним із найпослідовніших прихильників санкцій проти білоруських добрив у всіх міжнародних форматах — від Європейської ради до двосторонніх контактів. За його словами, це питання він активно обговорює з прем’єр-міністрами Польщі та Латвії, а також із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який, як зазначив президент Литви, повністю розуміє й підтримує необхідність санкційного тиску на Мінськ.

Литовський лідер висловив сподівання, що разом із партнерами вдасться сформувати широку коаліцію країн, які чітко скажуть «ні» експорту білоруських добрив через литовські порти. Це прямо суперечить очікуванням Вашингтона, де після рішень Дональда Трампа щодо пом’якшення санкцій розраховували на швидке розблокування логістики через Клайпеду.

Литва припинила транзит білоруських калійних добрив 1 лютого 2022 року після запровадження США санкцій проти компанії «Білоруськалій». У грудні 2025 року, після переговорів спецпредставника президента США з питань Білорусі Джона Коула з Олександром Лукашенком, Вашингтон оголосив про скасування обмежень на білоруський калій. Згодом OFAC оприлюднило генеральну ліцензію, що дозволяє співпрацю з «Білоруськалієм» і БКК.

Попри це, наприкінці грудня Науседа публічно заперечив інформацію про те, що США тиснуть на Литву з вимогою дозволити транзит. Нинішні заяви президента чітко демонструють: Вільнюс не має наміру виконувати сценарій, який у Білому домі розглядають як частину домовленостей із Мінськом.