Після сотень загиблих влада Ірану заявляє про повний контроль у країні й готується до переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що силові структури повністю контролюють ситуацію в країні після двох тижнів масових і насильницьких протестів. За його словами, влада стабілізувала обстановку на тлі хвилі демонстрацій проти існування Ісламської Республіки та організувала контрмітинги на підтримку чинного режиму.

Заяви іранської влади наразі складно незалежно перевірити. Найбільш запеклі сутички відбувалися в нічний час, а інформація про кількість загиблих і масштаби протестів надходить фрагментарно через майже повне відключення інтернету та зв’язку.

Водночас у соціальних мережах поширюються відео, на яких, імовірно, зафіксовані похорони загиблих протестувальників. На записах чути вигуки «смерть Хаменеї» на адресу верховного лідера Ірану. Ці кадри не мають незалежного підтвердження.

Державне телебачення, своєю чергою, транслює кадри масових проурядових акцій у різних містах. Влада називає їх проявом «національної єдности» та реакцією суспільства на «терористичні акти», в яких офіційний Тегеран звинувачує учасників протестів.

Масові заворушення в Ірані почалися 28 грудня після різкого падіння курсу національної валюти. Згодом вони переросли в наймасштабніший і найжорсткіший виклик владі аятоли Алі Хаменеї та ісламській системі правління з часів революції 1979 року.

За даними агентства правозахисних активістів, яке відстежує події в 186 містах 31 провінції Ірану, внаслідок протестів загинули понад 540 осіб, ще більше ніж 10 тисяч були заарештовані.

На тлі заворушень зросли світові ціни на нафту. У понеділок Brent торгувалася поблизу 63 доларів за барель після майже шестипроцентного стрибка наприкінці минулого тижня через побоювання щодо стабільності іранських постачань.

Арагчі повторив офіційну позицію Тегерана, згідно з якою заворушення організували «бунтівники та терористи», які нібито вбивали поліціянтів і цивільних та нищили інфраструктуру, використовуючи «методи ІДІЛ». Він також заявив про наявність доказів втручання США та Ізраїлю, поклавши на них відповідальність за ескалацію насильства.

Міністр додав, що доступ до інтернету та комунікацій має бути відновлений «дуже скоро», не уточнивши термінів.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає різні сценарії реагування на повідомлення про жорсткі репресії в Ірані. За його словами, іранське керівництво водночас демонструє зацікавленість у переговорах.

Арагчі підтвердив готовність Тегерана до діалогу зі США, наголосивши, що переговори можливі лише на основі взаємної поваги та національних інтересів. За даними іранського МЗС, між Тегераном і спеціальним представником президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом підтримуються канали комунікації, які використовуються «за необхідності».