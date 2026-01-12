На Донеччині змінилася лінія зіткнення

Російські війська змогли просунутися поблизу населених пунктів Шахове та Нове Шахове в Донецькій області. Відповідні зміни зафіксували аналітики проєкту DeepState. Згідно з оновленими даними, противник здійснив тактичне просування в районі населеного пункту Шахове, а також на підступах до Нового Шахового. Обидва села розташовані поруч одне з одним і належать до однієї ділянки фронту на Донеччині.

Аналітики зазначають, що оновлення мапи відображає зміни лінії зіткнення на основі відкритих джерел, геолокації відеоматеріалів та офіційної інформації. Деталі щодо масштабів просування або втрат сторін наразі не розкриваються.

Офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ на момент публікації не містили окремих уточнень щодо ситуації саме на цій ділянці фронту. Водночас Донеччина залишається одним із найнапруженіших напрямків, де російські війська продовжують наступальні дії, застосовуючи артилерію, авіацію та штурмові підрозділи.

Ситуація на фронті залишається динамічною, а зміни на мапі можуть уточнюватися у міру надходження нової інформації.

