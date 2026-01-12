Рашисти готують плацдарм для наступу на Краматорськ та Словʼянськ, - ЗСУ

Окупанти активізували спроби потрапити в місто Лиман на півночі Донецької області. Окупанти прагнуть закріпитися в Лимані, щоб мати плацдарм для наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано 10 штурмів на Лиманській ділянці фронту. Російські війська атакували у напрямку Дружелюбівки та на ділянках поблизу Дробишевого, Середнього, Новоселівки та Зарічного, повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне. Студія". "Дуже напружено, дуже активне намагання інфільтруватися в саме місто. Також атаки на паралельних населених пунктах", — зазначив Трегубов.

Речник українських сил підкреслив, що ворог розглядає Лиман як стратегічно важливий плацдарм для подальшого наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, але особливих успіхів російські війська наразі не мають, адже ЗСУ тримають якісну оборону. "Лиманський напрямок для них вкрай важливий, але українські захисники забезпечують ефективну оборону", — додав Трегубов.

