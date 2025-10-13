Phase Zero: Кремль створює плацдарм для майбутньої війни з НАТО

Поява невеликої групи російських військових без розпізнавальних знаків на кордоні РФ та Естонії може свідчити про підготовку інформаційно-психологічного плацдарму для майбутніх військових дій проти НАТО. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялось раніше, 10 жовтня уряд Естонії тимчасово перекрив ділянку дороги поблизу державного кордону після виявлення військовослужбовців РФ без розпізнавальних знаків. Голова Південної префектури Естонської поліції та прикордонної служби Мееліс Саарепуу 11 жовтня повідомив, що через міркування безпеки закрили ділянку дороги між селищами Варска та Саатсе завдовжки майже кілометр, частина якої проходить через територію Росії. За його словами, за характером форми військових виявлені особи не були російськими прикордонниками.

У відповідь Федеральна прикордонна служба РФ назвала інцидент «штатними заходами». Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна 12 жовтня зауважив, що російські війська діють «дещо рішучіше і помітніше, ніж раніше», але перебільшенням назвав заяви про значне загострення на кордоні.

Аналітики нагадують, що випадки появи російських військових поблизу території Естонії відбувалися на фоні порушень повітряного простору Естонії літаками РФ 7 та 19 вересня, а також посилення прихованих і відкритих атак Росії проти Європи. ISW визначає ситуацію як початок так званої “Фази нуль” - підготовчого етапу, коли держава створює умови для майбутніх бойових дій:

- поширює потрібні наративи у медіа для виправдання майбутніх дій;

- впливає на громадську думку в цільових країнах;

- проводить кібератаки та дезінформаційні кампанії;

- дестабілізує політичні системи або підриває довіру до влади;

- економічно та психологічно тисне на суспільство.

Аналітики додають, що Росія вже використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну у 2014 та 2022 роках, застосовуючи пропаганду, фейки про «пригноблення російськомовних», кібератаки та політичну дестабілізацію для створення умов, за яких відкриті бойові дії здавалися неминучими або виправданими.

ISW називає подію поблизу Естонії першим випадком, коли “зелені чоловічки” Кремля діють поруч із державою НАТО у рамках кампанії “Фаза нуль”.

За оцінкою аналітиків, такі дії свідчать про систематичну підготовку інформаційно-психологічного середовища, яке у майбутньому може передувати відкритому конфлікту з країнами НАТО.

Як повідомляло раніше ForUa, російські військові кораблі регулярно здійснюють провокації у данських протоках.