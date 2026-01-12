Американська операція оприявнила слабкість російської ППО в Каракасі, - NYT

Російські системи протиповітряної оборони, поставлені Венесуелі, виявилися неспроможними протистояти масштабній операції США, що передувала захопленню президента країни Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Про це повідомляє The News York Times з посиланням на експертів, аналіз відкритих даних і джерела в американських урядових структурах.

За словами поінформованих посадовців США, зенітні комплекси С-300 і «Бук-М2», які Каракас почав закуповувати в Росії ще з 2009 року для захисту повітряного простору, під час операції 3 січня навіть не були під’єднані до радарів. Крім того, ці системи не були інтегровані між собою і, ймовірно, не перебували у робочому стані протягом тривалого часу.

Аналіз фото, відео та супутникових знімків наслідків американських ударів свідчить, що частина елементів венесуельської ППО на момент атаки зберігалася на складах і не була розгорнута. Удари США насамперед припали на райони, де розміщувалися комплекси «Бук», зокрема поблизу Каракаса.

Один із таких ударів було завдано по портовій зоні міста Ла-Гуяра за кілька десятків кілометрів від столиці. У мережі з’явилися кадри потужного вибуху, а згодом — відео з обгорілими залишками пускової установки та уламками ракет. Подібні ураження зафіксували й у сусідньому місті Катія-ла-Мар, де, за даними журналістів, було знищено пускові установки та командний пункт ще не розгорнутої системи ППО. Ще дві установки «Бук» були уражені на авіабазі Ла-Карлота та аеродромі в Ігуероте.

Американські посадовці також зазначають, що Венесуела мала серйозні проблеми з обслуговуванням російських систем ППО через нестачу спеціалістів і запасних частин, які Росія нині спрямовує насамперед на війну проти України. За їхніми словами, Москва могла свідомо допустити деградацію переданих Венесуелі комплексів, щоб уникнути прямого загострення з Вашингтоном. Збиття американського літака, наголошують співрозмовники, могло б мати серйозні наслідки для Кремля.

Під час операції США венесуельські війська майже не застосовували і російські переносні зенітні ракетні комплекси SA-24 «Ігла-С», попри заяви Мадуро про наявність тисяч таких систем. За словами американських джерел, жорстка відповідь авіації США після поодиноких пусків могла стримати венесуельських військових від подальшого використання ПЗРК.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет публічно розкритикував російське військове керівництво та якість озброєння, яке Москва постачала Каракасу. Він нагадав, що близько 200 американських спецпризначенців змогли безперешкодно висадитися в центрі Каракаса і виконувати завдання, поки російські системи спостереження фактично залишалися неактивними.