Морози без тепла: експертка з виживання радить, як не змерзнути вдома

Після чергових атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України, зокрема в Києві, тисячі помешкань залишилися без світла й опалення. В умовах сильних морозів для багатьох постало практичне питання — як зігрітися в холодній квартирі без електроенергії та тепла.

Своїми порадами в етері Громадського радіо поділилася альпіністка-рекордсменка Тетяна Яловчак, яка має досвід тривалого проживання в екстремальних умовах і, як і багато українців, нині стикається з холодом у власному домі через відсутність електропостачання.

За її словами, ключове правило — багатошаровий одяг. Йдеться не просто про теплі речі, а про правильну їх комбінацію: термобілизну з вовни або синтетики, флісовий шар і зверху шерстяний светр. Бавовняний одяг, наголосила вона, погано утримує тепло, тому в холодних умовах від нього краще відмовитися. Вдома не варто соромитися носити шапку, адже значна частина тепла втрачається саме через голову.

Альпіністка також радить звернути увагу на туристичні магазини, де продається спорядження для гірських походів. Такий одяг і аксесуари можуть стати у пригоді під час тривалих відключень тепла й світла.

Для комфортнішого сну в холодному приміщенні Яловчак рекомендує брати до ліжка пляшку з теплою водою й класти її в ноги. Це простий і безпечний спосіб зберегти тепло вночі.

Якщо надворі морозно, але сонячно, частину тепла можна отримати завдяки сонячним променям. Для цього достатньо вдень відкрити штори й дати сонцю прогріти кімнату.

Водночас експертка категорично застерігає від спроб обігріватися за допомогою газової плити чи духовки. Такий метод є небезпечним і може призвести до отруєння або серйозних проблем зі здоров’ям.

Ще один простий спосіб зігрітися — рух. Увімкнути музику та трохи потанцювати або зробити легку зарядку допоможе підвищити температуру тіла навіть у холодній оселі.