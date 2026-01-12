Німеччина профінансує передачу Україні бойових машин піхоти Lynx

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочне постачання Україні бойових машин піхоти нового покоління Lynx KF41. Перші БМП планують передати Збройним силам України вже на початку 2026 року.

Як повідомили в компанії, контракт на поставку стартової партії з п’яти машин було укладено у грудні 2025 року. Фінансування здійснюється коштом уряду Німеччини, а загальна вартість угоди оцінюється у середню двозначну суму в мільйонах євро.

У Rheinmetall зазначають, що вибір на користь Lynx KF41 був зроблений після проведення випробувань бойової машини піхоти нового покоління. Техніку оснастять двомісною баштою Lance та адаптують під вимоги і стандарти Збройних сил України.

Компанія також не виключає подальшого розширення співпраці. Серед можливих наступних кроків — закупівля додаткових партій БМП і запуск виробництва бойових машин піхоти безпосередньо на території України.

Rheinmetall залишається одним із ключових партнерів України в оборонній сфері. Концерн уже постачає Силам оборони БМП Marder і бере участь у створенні спільних підприємств для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.