Ліміти на зняття готівки в банку у 2026 році: що потрібно знати

У 2026 році в Ощадбанку продовжують діяти обмеження на зняття готівки, які базуються як на вимогах Національного банку України, так і на внутрішніх правилах самої фінустанови. Розповідаємо детально, скільки грошей та за яких умов можна отримати на руки.

Основні ліміти: від НБУ до банківських налаштувань

Згідно з роз’ясненнями гарячої лінії Ощадбанку, ключовим обмеженням залишається добовий ліміт, встановлений регулятором.

Загальний добовий ліміт: Максимальна сума, яку можна зняти за 24 години, становить 100 000 гривень . Цей ліміт є обов'язковим для виконання і не може бути скасований банком.

Стандартний ліміт для масових карток: За замовчуванням у банкоматах встановлено обмеження на рівні 10 000 гривень на добу.

Важливо: Клієнти можуть самостійно збільшити стандартний ліміт (до 100 000 грн) через мобільний додаток «Ощад 24/7» або звернувшись до контакт-центру.

Часові та технічні обмеження банкоматів

Окрім добових сум, існують певні технічні особливості роботи банкоматної мережі:

Правило 3 годин: Банкомати Ощадбанку налаштовані так, що з однієї картки протягом трьох годин можна зняти не більше 25 000 гривень. Як зняти більше: Якщо сума перевищує 25 000 грн, клієнту потрібно або чекати три години, або скористатися касою у відділенні банку.

Зняття коштів через касу

У касах банку діють більш гнучкі умови:

Відсутність лімітів на операцію: В касі немає обмежень на суму однієї транзакції.

Єдиний бар'єр: Єдиним стримуючим фактором залишається загальнодержавний добовий ліміт від НБУ (100 000 грн).

Винятки для соціальних виплат

Ощадбанк передбачив винятки для отримувачів соціальної допомоги. Якщо сума нарахованої державної допомоги перевищує 100 000 гривень, клієнт має право отримати всю суму готівкою одразу, попри загальні обмеження НБУ.

Для отримання великих сум готівкою у відділенні фахівці рекомендують мати при собі паспорт та банківську картку.