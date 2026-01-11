Трамп: Путін боїться не Європи, він боїться США під моїм керівництвом

Президент США Дональд Трамп вважає, що попри значні зусилля Європи на підтримку Києва їх недостатньо, і російський очільник Володимир Путін не боїться її. Про це він сказав у коментарі журналістам у Білому домі.

"Європа робить дуже багато для України, але цього недостатньо, – вказав Трамп. – І, очевидно, Путін не боїться Європи. Нема страху перед Європою. Він боїться Сполучених Штатів Америки, якими керую я", – заявив Трамп.

Він зазначив, що Європа "відстала", змінюється і має "взяти себе в руки".

При цьому глава Білого дому підкреслив, що позитивно ставиться до Європи, оскільки сам має європейське коріння, водночас наголосивши, що нині це "інше місце", ніж було колись.

Відповідаючи на запитання, чи міг би він вчинити з Путіним так само, як з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро – надіслати місію з захоплення російського диктатора, – Трамп сказав: "Не думаю, що в цьому буде потреба".

При цьому зауважив, що в нього "завжди були прекрасні стосунки" з Путіним, але він "дуже розчарований".

"За останній місяць вони втратили 31 тис. чоловік, багато з яких були російськими солдатами, а російська економіка перебуває в жалюгідному стані, і думаю, ми врешті-решт все вирішимо", – зазначив Трамп.

Він вкотре повторив, що США не витрачають грошей на підтримку України, а продають зброю для українських потреб державам НАТО.

"Ми заробляємо багато грошей… – зазначив Трамп, додавши: – Але для мене це не має великого значення. Що справді важливо, так це зупинити війну, у якій щомісяця гине 30 тис. чоловік".