Україна запустила перші поїзди євроколією до ЄС

12 вересня з Ужгорода відправилися перші прямі рейси євроколією до Братислави, Будапешта та Відня.

"280 пасажирів першими протестують нове швидке та комфортне сполучення", – повідомляє "Укрзалізниця".



Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту, вперше за часів незалежності України, між Чопом та Ужгородом.

Проєкт реалізований "Укрзалізницею" у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України. Фінансування забезпечили Європейська комісія (програма Connected Europe Facility) та Європейський інвестиційний банк.

"Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок – масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.



З грудня 2025 року, коли оновиться графік руху, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами.

Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

З 12 вересня 2025 року курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню, важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.

Фото: "Укрзалізниця".