Спецпредставник США Віткофф анонсував нову тристоронню зустріч щодо війни в Україні

Спецпредставник США з питань Близького Сходу та мирного врегулювання Стів Віткофф заявив, що нова тристороння зустріч між Сполученими Штатами Америки, Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.

Про це він сказав в етері програми Money Movers на телеканалі CNBC.

За словами Віткоффа, тристоронні переговори планували провести цього тижня, однак їх перенесли. Він зазначив, що українська сторона вважає, що після першої зустрічі в Женева сторони досягли більшого прогресу, ніж за попередні чотири роки.

«Ймовірно, зустріч відбудеться наступного тижня. Процес рухається вперед, і ми налаштовані позитивно», — заявив він.

На запитання, чи можливе укладення мирної угоди вже цього року, Віткофф не дав прямої відповіді. За його словами, нинішня ситуація може стати переломним моментом, оскільки обидві сторони конфлікту виснажені.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та Туреччина домовилися з президентом Реджеп Таїп Ердоган провести наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією щодо припинення війни. За словами Зеленського, зустріч мала відбутися в Туреччині, однак за ініціативою США її відклали приблизно на тиждень.