390-та місія на передову: фонд «Надія» та Валерій Дубіль передали допомогу підрозділам на Запорізькому та Покровському напрямках

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем здійснила 390-ту місію на передову.



Під час поїздки на Запорізький та Покровський напрямки українським захисникам передали потужні засоби живлення та системи супутникового зв’язку Starlink.

Допомогу отримали підрозділи Сил оборони, які щодня виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Зокрема, обладнання передали роті ударних безпілотних літальних апаратів 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця», роті РЕБ бригади «Рубіж» Нацгвардії України, батальйону підтримки 5-ї окремої штурмової бригади, підрозділам 20-го армійського корпусу, а також бойовим підрозділам Національної поліції.

Передані системи живлення та станції Starlink мають критичне значення — вони забезпечують стабільний зв’язок на передовій, дають можливість координувати дії підрозділів, керувати безпілотниками, передавати розвідувальні дані та підтримувати роботу обладнання в польових умовах.

«Сучасна війна — це не лише зброя, а й технології, зв’язок та автономність підрозділів. Саме тому ми системно передаємо військовим засоби живлення та станції зв’язку, які допомагають виконувати бойові завдання та рятують життя», — зазначив Валерій Дубіль.



Фонд «Надія» від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує підрозділи Сил оборони України, забезпечуючи їх технікою, засобами зв’язку, медичним обладнанням та іншим оснащенням для виконання бойових завдань. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.