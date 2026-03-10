США не повинні знімати санкції з Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки не скасують санкції проти Росії, оскільки це стало б серйозним репутаційним ударом для світу і створило б поганий приклад для інших країн.

Про це йшла мова на брифінгу.

За словами Зеленського, правильна стратегія для всіх держав – економічно не підтримувати Росію. Він наголосив, що зняття американських санкцій завдало б удару по Україні і по репутації міжнародної спільноти.

«Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона є агресором? Це створює небезпечний прецедент, який можуть наслідувати інші», – сказав президент.

Зеленський додав, що Росія веде діалог із представниками США щодо можливого зняття санкцій, але Україна сподівається, що американська сторона не піде на такі поступки.

Раніше президент Дональд Трамп допустив можливість скасування частини нафтових санкцій проти Росії для зниження світових цін, обговорюючи це питання з президентом Владіміром Путіним. Водночас США запевняють союзників, що можливе послаблення санкцій стосуватиметься переважно поставок до Індії.