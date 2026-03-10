Для України назбирали близько 30 ракет

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус зміг "назбирати" серед європейських партнерів і союзників близько 30 ракет PAC-3 для поповнення запасів України.

Разом з ракетами, які передасть сама Німеччина із запасів Бундесверу, Україна має отримати приблизно 35 штук, повідомляє Spiegel.



У Міноборони Німеччини підтвердили, що поставка ракет готується, але відмовились уточнювати, скільки саме PAC-3 буде у партії.



Речник Міноборони Німеччини зазначив, що Берлін також продовжить постачати Україні інші системи й компоненти – портативні ЗРК MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети до німецьких ЗРК IRIS-T, комплектуючі для ремонту й обслуговування установок Patriot та IRIS-T, а також фінансувати власні українські засоби ППО.

На полях Мюнхенської безпекової конференції Пісторіус заявляв, що Німеччина виділить на поповнення запасів України п'ять ракет PAC-3 із запасів Бундесверу, якщо інші партнери знайдуть у себе сукупно 30 ракет. Тоді кілька країн, зокрема Нідерланди, пообіцяли спробувати зробити це.



У середньому Україна потребує 60 перехоплювачів на місяць.