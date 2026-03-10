Важливе нововведення: без чого тепер не дозволять звести жодну багатоповерхівку в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який докорінно змінює підходи до містобудування. Відтепер жоден новий житловий будинок чи об'єкт критичної інфраструктури не може бути прийнятий в експлуатацію без належним чином облаштованого бомбосховища.

Ключові зміни та вимоги

Закон №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі захисних споруд цивільного захисту. Головні аспекти документа:

Відмова у прийнятті в експлуатацію: Орган державного архітектурно-будівельного контролю тепер має право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі, якщо забудовник не виконав вимоги щодо облаштування укриття.

Доступність та інклюзивність: Сховища мають бути пристосовані для перебування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Спрощення процедур: Документ спрощує процедуру передачі земельних ділянок для будівництва захисних споруд.

Утримання в належному стані: Власники будівель зобов'язані підтримувати укриття у постійній готовності до використання за призначенням.

Чому це важливо

Раніше наявність бомбосховища у житлових комплексах була швидше перевагою, ніж правилом. Нові норми забезпечують гарантований доступ до безпечного місця для кожного мешканця новобудови. Це стратегічний крок для підвищення загального рівня цивільного захисту в умовах тривалих воєнних загроз.

Закон також зобов'язує передбачати наявність інженерно-технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації на регіональному та місцевому рівнях.