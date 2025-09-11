Уряд попросить у Республіки Корея кредит на закупівлю 20 електропоїздів Hyundai

Проєкт листа уряду України до уряду Республіки Корея щодо надання кредиту для реалізації публічного інвестиційного проєкту "Закупівля 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва", схвалив Кабінет міністрів на засіданні 10 вересня.

"Підписання листа забезпечить закупівлю 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва за рахунок пільгового кредиту Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) для задоволення потреби АТ "Укрзалізниця" у міжрегіональних та міжнародних пасажирських перевезеннях", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея про кредити від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 рр., що відкриває "Укрзалізниці" можливість закупівлі ще 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+"

Як повідомлялося, у серпні минулого року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея про кредити від EDCF на 2024-2029 рр., що відкриває "Укрзалізниці" (УЗ) можливість закупівлі ще 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+" виробництва Hyundai Rotem до тих 10, які були закуплені перед Євро-2012.

Тоді зазначалось, що наступні кроки включатимуть узгодження деталей проєкту та угоди на рівні Кабінету міністрів і фінальне підписання угоди. За попередніми домовленостями, загальна вартість програми становитиме близько $450 млн, включно із сервісним обслуговуванням поїздів протягом п'яти років. Постачання поїздів можливе в термін 18-24 місяців після підписання угоди.

За даними УЗ, умови кредитування - пільгові з огляду на критичність соціальної складової проєкту (загальний термін до 40 років, виплата тіла кредиту розпочнеться після перших 10 років). "Це додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу в денному швидкісному русі", - коментував можливу закупівлю Євген Лященко, який був на той час головою правління компанії.

В серпні цього року "Укрзалізниця" оголосила про плани збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до 40% за 5 років, тоді як наразі вона складає в середньому 12-15%. Важливою частиною для їх реалізація є закупівля 20 нових електропоїздів Hyundai.

Пізніше цього місяця російським ударом був виведений з експлуатації один з 10-ти поїздів Hyundai.