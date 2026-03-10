Президент Володимир Зеленський очікує, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться на наступному тижні в Туреччині або Швейцарії. Обговорювати планують обміни полоненими та зустріч лідерів.

Про це він сказав у відповідь на питання "Апострофа" під час спілкування з журналістами.

"Ми очікуємо, що зустріч буде на наступному тижні. Це запропонувала американська сторона, але подивимось, що буде на Близькому Сході, якщо чесно. Зустріч може бути у Швейцарії або в Туреччині. Я сумніваюсь, що буде в Еміратах", – відповів Зеленський.

Щодо тем обговорення, президент зазначив, що будуть "всі ті самі теми", але, на його думку, головною буде обговорення продовження обмінів, а також зустрічі лідерів.

"Бо далі по цьому плану, що стосується особливої тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв ForUA, заплановані на поточний тиждень тристоронні переговори між делегаціями України, США та РФ не відбудуться. Зустріч перенесли на прохання американської сторони через ситуацію з Іраном.