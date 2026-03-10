Російські війська поступово захоплюють прикордонні села Слобожанщини

Російські війська намагаються створити приблизно 20-кілометрову «буферну зону» вздовж кордону на території Сумської та Харківської областей. Для цього вони поступово захоплюють прикордонні населені пункти. Про це заявив командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий у коментарі для Українська правда.

За його словами, російські підрозділи просуваються у прикордонних районах Сумської області, зокрема на ділянках, де лінія фронту фактично не проходить. Такі дії військові описують як «тактичні відволікаючі маневри» або застосування тактики «тисячі порізів».

Драпатий пояснив, що після таких локальних просувань зазвичай не відбувається масштабних штурмів із використанням важкої техніки. Натомість противник поступово намагається розширювати контроль над прикордонною територією.

За його словами, ці дії не можна вважати другорядним напрямком чи лише спробою відтягнути українські сили. Кожне російське угруповання має власні завдання. Зокрема, угруповання «Сєвєр», яке діє навпроти українських сил на Сумщині та Харківщині, намагається створити так звану «зону впливу» або буферну територію.

Командувач також повідомив, що українські військові ідентифікували 12 ділянок, де противник може спробувати розширити контроль. На цих напрямках російські сили можуть діяти підрозділами від штурмової роти до батальйону.

Серед можливих напрямків активності противника він назвав Краснопільський район, Великописарівський район та Золочівський район.