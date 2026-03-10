Від антиутопій до фронтових щоденників: хто став лауреатом головної премії країни у 2026-му

У день народження Тараса Шевченка Україна традиційно дізналася імена лауреатів Національної премії імені Кобзаря. Цьогоріч найвищу державну відзнаку в галузі культури вручають уже в 65-й раз. Попри статус ювілейної, подія не обійшлася без гострих професійних суперечок, які супроводжували відбір протягом усіх трьох турів.

Новий формат та порожні номінації

2026 рік став знаковим для премії завдяки оновленню положення указом Президента. Кількість категорій було розширено до 13 — це абсолютний рекорд за всю історію існування нагороди. Проте кількісний показник не став запорукою заповнення всіх ніш: Комітет вирішив не присуджувати премію в категоріях «Поезія» та «Дизайн», оскільки члени журі не дійшли згоди щодо фіналістів.

Тріумф прози: два лауреати

Найбільша конкуренція розгорнулася в літературному секторі. Вперше за довгий час у номінації «Проза» перемогу здобули одразу двоє авторів:

Юрій Щербак — за політичний трилер-антиутопію «Мертва пам’ять. Голоси і крики. Книга підсумків і пророцтв».

Павло Белянський — письменник і військовослужбовець, відзначений за автобіографічний роман «Битися не можна відступити». Книга, що розповідає про фронтовий досвід, має трагічну історію: її перший наклад був знищений під час російського удару по харківській друкарні.

Мистецьке сузір’я переможців

Цьогорічний список лауреатів охоплює широку палітру жанрів — від академічного мистецтва до сучасних візуальних практик:

Номінація Лауреат Проєкт / Твір Кіномистецтво Павло Остріков Фільм «Ти — космос» Публіцистика Олег Криштопа Документальний роман «Радіо “Афродіта”» Літературознавство Олеся Авраменко Книжкова серія Accent Мистецтвознавство Сергій Тримбач Книга «Містерії долі» (про І. Миколайчука) Візуальне мистецтво Назар Білик Скульптурні проєкти Фотографія Олена Гром Фотопроєкт «Вкрадена весна» Музика Олексій Скрипник Композиторська діяльність Театр Оксана Дмітрієва Режисерські роботи

Також високу нагороду отримала диригентка Юлія Ткач, майстер художнього скла Ігор Мацієвський, куратор Валерій Сахарук та команда виставкового проєкту «Алла Горська. Боривітер».

Політичний контекст та критика

Попри святковий привід, рішення Комітету викликало хвилю критики. Найбільший резонанс спричинила відмова від присудження премії в номінації «Поезія». Один із фаворитів, поет-військовослужбовець Олексій Бик, назвав це рішення політично вмотивованим, припустивши, що Комітет надав перевагу двом прозаїкам, аби уникнути складних кадрових рішень у поетичному секторі.

Крім того, представники культурної спільноти, зокрема письменниця Оксана Луцишина, вказали на відчутний гендерний дисбаланс серед фіналістів літературних номінацій, що знову підняло питання про прозорість та принципи формування експертного кола премії.