Акт бандитизму: Зеленський відреагував на інцидент з «Ощадбанком» в Угорщині

Президент Володимир Зеленський назвав бандитизмом ситуацію з безпідставним затриманням двох інкасаторських автомобілів "Ощадбанку" та сімох працівників та арештом іноземної валюти та золота.

Так глава держави прокоментував останні події довкола захоплення майна "Ощадбанку".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи отримала Україна підтримку від когось з партнерів в ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб, він зазначив, що саме так такі дії й називаються.

Президент обговорив відповідну ситуацію з нападом на інкасаторів з західними партнерами.

"Ну, я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить. Це що стосується, що це було. А що стосується партнерів, багато з ким я говорив і ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям. Від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати", — повідомив Зеленський.

Йдеться про ситуацію, коли в Угорщині затримали інкасаторів з українського "Ощадбанку", які перевозили 40 млн доларів, 25 млн євро та дев'ять кг золота. Інкасаторів угорська влада звинуватила у відмиванні грошей, а потім відпустила в Україну.

Раніше ForUA повідомляв, що у МЗС України заявили про порушення Угорщиною низки положень Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини у ситуації із затриманими співробітниками "Ощадбанку".

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже підписав постанову уряду про арешт грошей та золота українського державного "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення інкасаторських авто на території країни.