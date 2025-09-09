Президент Польщі порадив Україні забути про ЄС та НАТО

Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю Литовському національному радіо і телебаченню (LRT) заявив, що Україна, перебуваючи у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, а обговорення її членства в Європейському Союзі є передчасним.

«Я вважаю, що країна у стані війни не може вступати до НАТО, бо це означало б, що Польща і Литва також будуть у стані війни, тому цю дискусію слід відкласти — це просто неможливо», — зазначив Навроцький.

Щодо членства України в ЄС, президент Польщі підкреслив, що процес вступу до союзу тривалий та потребує врахування економічних та інших чинників. «Звичайно, Україна в майбутньому має стати частиною цивілізації, якщо ми говоримо про західну чи латинську цивілізацію. Проте на сьогоднішній день дискусія про членство України у ЄС є передчасною», — додав він.

Навроцький також наголосив, що Польща продовжує активно підтримувати Україну у війні: країна надала значну військову допомогу та прийняла понад мільйон українців.

Коментуючи загрозу з боку Росії, президент підкреслив, що незалежно від зміни політичних режимів РФ залишається агресивною. «Росія, незалежно від змін — цар, більшовики чи Путін — практично не змінюється. Психологічні механізми, бажання впливати на сусідів залишаються тими ж самими», — зазначив Навроцький.

Він додав, що сучасна Росія зберігає «ген агресії» щодо сусідніх країн, а війна в Україні це підтверджує. Ностальгія Путіна за радянською імперією, за словами польського президента, є серйозною загрозою регіональній та світовій безпеці.

Як повідомляло раніше ForUa, Євросоюз шукає спосіб обходити вето Угорщини.



