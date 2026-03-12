﻿
Свiт

Польща запустила систему виявлення дронів на кордоні з Білоруссю

На кордоні Польщі з Білоруссю запустили перший модуль системи виявлення безпілотників. У майбутньому влада країни планує розгорнути подібні комплекси вздовж усього східного сухопутного кордону та на морському кордоні.

Про це під час пресконференції в населеному пункті Ожерани-Велькі повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський, інформує Польське радіо.

За його словами, система складається з двох основних елементів: радарів, які виявляють літальні апарати, та радіосканерів, що дозволяють точно ідентифікувати об’єкти. Після виявлення безпілотники можуть бути перехоплені, знешкоджені або збиті.

Один модуль здатен контролювати територію в радіусі кількох десятків кілометрів. Протягом найближчих місяців планують розгорнути загалом п’ять таких модулів для Прикордонної служби Польщі.

Втім, реалізація проєкту залежить від фінансування з європейської програми SAFE. Кервінський закликав президента Польщі Кароля Навроцького підписати закон, необхідний для запуску фонду.

Очікується, що служби, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ і адміністрації, отримають близько 7 мільярдів злотих із цієї програми на закупівлю обладнання. Без підпису президента фінансування може бути заблоковане, оскільки кошти планують залучити через позику Європейського Союзу.

 Автор: Богдан Моримух

