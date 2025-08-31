Євросоюз шукає спосіб обходити вето Угорщини, – Bloomberg

Євросоюз хоче знайти спосіб обходити вето Угорщини і швидше ухвалювати рішення у сфері зовнішньої політики. Близько дванадцяти країн вивчили юридичні варіанти, які дозволили б ухвалювати рішення не одностайно, а кваліфікованою більшістю.

Про це пише агентство Bloomberg, яке бачило документ, який передали державам-членам перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС 30 серпня в Копенгагені.

У документі перелічені юридичні шляхи, які дозволили б Європейській Раді затвердити сфери, де рішення ухвалюватимуть більшістю. Там також зазначено, що залишатимуться різні «запобіжники» для країн, а принцип консенсусу й надалі залишиться основою роботи ЄС.

Колишній прем’єр Італії та президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі ще у 2024 році у своєму звіті про майбутнє європейської економіки пропонував ширше застосовувати принцип кваліфікованої більшості. Його підтримала і нинішня глава ЄЦБ Крістін Лагард.

Перехід до такого механізму дозволив би ЄС діяти швидше та ефективніше. Це б також унеможливило ситуацію, коли одна країна зупиняє рішення, яке підтримує більшість.

ForUA нагадує, зараз Угорщина систематично виступає проти рішень, пов’язаних з Україною: від виділення коштів до переговорів про вступ до ЄС. Наприклад, у п’ятницю, 29 серпня, Угорщина не підписала заяву, яка засуджувала російський удар по Україні 28 серпня, що забрав життя 25 людей.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас того ж дня публічно розкритикувала Будапешт за те, що країна блокує фонд на €6,6 мільярда, з якого країнам-членам мали компенсувати витрати на озброєння, які вони закуповують для України. Вона наголосила, що після розблокування ці кошти можна буде витратити на закупівлю американської зброї для України в межах нової програми, яку координує НАТО. За словами Каллас, Угорщина відхилила всі варіанти компромісу, які пропонував ЄС.