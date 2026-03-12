Через обмеження інтернету в Москві різко зріс попит на пейджери та паперові атласи

На тлі масштабних перебоїв із мобільним інтернетом у Москві різко зріс попит на альтернативні засоби зв’язку. Зокрема продажі пейджерів у маркетплейсі Wildberries збільшилися на 73% у період з 6 до 10 березня порівняно з лютим.

Попит також зріс на рації — на 27% у місячному вимірі, а стаціонарні телефони купували на 25% частіше. Найчастіше такі пристрої використовують для зв’язку між персоналом і клієнтами в умовах нестабільного інтернету.

Перебої з мобільним інтернетом і голосовим зв’язком у російській столиці почалися 3 березня. У частині районів, особливо в центрі міста, зв’язок зник повністю, тоді як в інших відкривалися лише сайти з так званого «білого списку», сформованого владою Росії.

Обмеження вже позначилися на роботі бізнесу — кур’єрських служб, таксі, каршерингу та роздрібної торгівлі. За оцінкою джерела видання Коммерсант на ІТ-ринку, втрати бізнесу можуть сягати близько 1 млрд рублів щодня.

За даними інтернет-магазинів, у 2025 році москвичі також активно купували Wi-Fi-роутери: обсяг продажів зріс на 70%, а кількість придбаних пристроїв — на 60%. Водночас до кінця березня попит на них почав спадати.

Крім того, за даними видання The Moscow Times, на тлі обмежень інтернету помітно зросли продажі паперових атласів і туристичних путівників — із 6 до 10 березня вони збільшилися на 48% порівняно з попереднім тижнем.

Прессекретар кремлівського ватажка Дмітрій Пєсков пояснив обмеження міркуваннями безпеки, заявивши, що вони необхідні через нібито «нові методи атак» з боку України. За його словами, влада обмежуватиме зв’язок стільки, скільки вважатиме за потрібне.

За даними спостерігачів, у 2025 році в регіонах Росії мобільний інтернет відключали понад 11,9 тисячі разів. Найбільше таких випадків зафіксували в серпні — понад дві тисячі. Серед регіонів із найбільшою кількістю днів без мобільного інтернету — Нижньогородська область, Ростовська область та Москва.

Аналітики зазначають, що перебої найчастіше трапляються у великих містах із розвиненою економікою, тоді як у віддалених регіонах — зокрема на Чукотці — подібні відключення фіксують значно рідше.