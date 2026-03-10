﻿
Путін намагається перетворити енергетичну кризу на інструмент тиску на ЄС

Російський диктатор заявив, що світ переживає енергетичну кризу, і закликав Європу відновити закупівлі російської нафти в обмін на довгострокову та неполітизовану співпрацю. Він попередив, що поставки нафти, які переважно проходять через Ормузьку протоку — ключовий маршрут, через який щорічно транспортується близько 20% світових обсягів нафти — можуть бути повністю зупинені.

Він також закликав російські компанії скористатися підвищенням цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, зазначивши, що такий стрибок може бути тимчасовим. Раніше США заявили, що ВМС США будуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку, щоб забезпечити безпеку поставок.

Путін наголосив, що Росія готова постачати нафту європейським покупцям, якщо відносини будуть не політизованими і стабільними на довгостроковій основі, підкреслюючи важливість відновлення співпраці у глобальній енергетичній сфері.

