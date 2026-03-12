﻿
Війна

Російські війська посилили активність на Сумщині

Російські окупанти посилили активність на прикордонних територіях Сумської області. Угруповання «Сєвєр» намагається створити так звану «буферну зону» в регіоні, де українські сили фізично не присутні, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, противник веде дії переважно у «сірій зоні», проте намагається просуватися до позицій ЗСУ та активізував удари дронами й авіацією.

Братчук зазначив, що російська активність у Сумській області має також стратегічну мету — відволікти українські сили з Донецької та Запорізької областей, щоб послабити пріоритетні для командування РФ ділянки фронту.

Водночас угруповання «Сєвєр» змушене перенаправляти резерви та підрозділи на інші напрямки фронту, через що воно не здатне проводити масовані атаки широким фронтом на Північно-Слобожанському напрямку. Речник підкреслив, що активність росіян на Сумщині триватиме.

Як повідомляло раніше ForUa, російські війська готуються активізувати наступ у районі Покровська та Мирнограда.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

боїСумщинасіра зона
