В війну з Іраном «виграє» Путін

Під час недавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін прагнув забезпечити «швидке політичне та дипломатичне врегулювання» конфлікту в Ірані. Однак, за оцінками аналітиків, війна на Близькому Сході може зіграти на користь Москви.

Економічні проблеми Росії, викликані падінням цін на нафту, енергетичними санкціями та обмеженням експорту енергоносіїв, змушували Кремль шукати нові джерела доходів, зазначає The Telegraph. Часткове блокування Ормузької протоки та удари США й Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання світових цін на нафту — російська нафта подорожчала до $72 за барель.

Аналітики припускають, що підвищення цін на енергоносії дозволяє Росії частково вирішити внутрішні економічні проблеми, зменшивши тиск на Путіна з боку громадськості. Крім того, міжнародна увага до конфлікту в Ірані може відволікти США від активної дипломатичної підтримки України.

Це, на думку експертів, створює певні переваги для Москви: вона може просуватися на полі бою в Україні, не ризикуючи суттєвою міжнародною реакцією, а її власні поставки та виробництво військової техніки залишаються стабільними. Водночас активні дії США на Близькому Сході вже виснажили ресурси систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, що може вплинути на захист України від російських ракет.

Дипломати й аналітики зазначають, що партнерство Москви з Тегераном є скоріше прагматичною угодою, а не стратегічним союзом. При цьому війна в Ірані підкреслює можливі переваги для Росії від розриву трансатлантичних зв’язків між Європою та США та зміцнює її економічні позиції в умовах глобальної нестабільності.

