Весна з перепадами: синоптики попередили про похолодання та дощі

Попри теплі дні, уночі в Україні ще тримаються морози. Вдень повітря прогрівається до комфортних +12-17°, а вночі температура може опускатися до -1…-4°. Синоптики пояснюють це впливом антициклону, для якого характерні значні температурні контрасти.

Втім, антициклон поступово зміщується на схід, і вже з 17 березня до України почне надходити більш прохолодне повітря. З цієї дати синоптики прогнозують перші ознаки похолодання та поступову зміну сонячної погоди на більш хмарну.

Друга половина березня очікується мінливою: місцями пройдуть перші весняні дощі після тривалого сухого періоду. Також посилиться вітер, погода стане нестабільнішою. Денні температури суттєво знизяться.

Таким чином, найближчі дні ще залишатимуться по-весняному теплими та сонячними, але вже з другої половини місяця погода стане більш нестабільною і контрастною.

