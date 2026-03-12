У Politico пояснили, чому Зеленський став жорсткіше критикувати союзників

Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями посилив риторику щодо союзників і критиків на тлі затягування війни та відсутності прогресу в мирних переговорах. Про це пише Politico.

За даними видання, зростання жорсткості у висловлюваннях українського президента пов’язане з розчаруванням у темпах міжнародної підтримки України та невизначеністю щодо подальшого фінансування.

«Терпіння Володимира Зеленського, схоже, вичерпується — і це починає проявлятися публічно», — зазначають у Politico.

У матеріалі йдеться, що останнім часом президент України активніше критикує європейських партнерів за повільні рішення щодо допомоги, а також публічно полемізує з прем’єр-міністром Угорщини Віктор Орбан. Крім того, Зеленський ставить під сумнів підхід колишнього президента США Дональд Трамп до війни Росії проти України.

Одним із найбільш резонансних епізодів стала суперечка з Орбаном щодо можливого блокування Угорщиною пакета допомоги Європейського Союзу для України на 90 млрд євро. У цьому контексті Зеленський заявив, що у разі блокування допомоги може «надати адресу певної особи», щоб з нею «поговорили рідною мовою».

Такі слова викликали критику з боку представників Європейського Союзу, які наголосили, що подібна риторика є неприйнятною у відносинах між партнерами. Опозиційні політики в Угорщині також заявили, що подібні заяви можуть грати на користь Орбану напередодні виборів, підсилюючи його тезу про «загрозу з боку України».

Жорсткі заяви пролунали і під час виступу Зеленського на Всесвітній економічний форум у Давосі, де він дорікнув європейським країнам за повільні рішення щодо військової та фінансової підтримки України.

Експерти, яких цитує Politico, зазначають, що посилення критики може мати зворотний ефект і ризикує відштовхнути союзників, від яких Україна залежить у питаннях фінансування, постачання зброї та дипломатичної підтримки.

Водночас у виданні наголошують, що для Києва важливо зберегти підтримку європейських партнерів напередодні можливих переговорів із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа.