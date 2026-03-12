﻿
Полiтика

Зеленський роздасть 13 мільйонам українців по 1500 гривень

Зеленський роздасть 13 мільйонам українців по 1500 гривень

Уряд готує нові програми підтримки.

"Домовилися з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень", - сказав президент Володимир Зеленський

Гроші планують нараховувати автоматично, без додаткових заяв чи бюрократичних процедур, людям із доходами, які потребують державної підтримки.

Міністерства економіки та енергетики мають розробити програму підтримки для українців через зростання цін на пальне, пов'язане з дестабілізацією світового нафтового ринку на тлі ситуації навколо Ірану.

Зеленський зазначив, що програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу й працюватиме через механізм кешбеку, що дозволить компенсувати частину витрат на пальне.

Він доручив уряду опрацювати деталі цих програм найближчими днями та представити їх суспільству.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабмінгрошіУкраїнапаливоЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україну надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для Patriot, – Зеленський
Полiтика 11.03.2026 20:09:48
В Україну надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для Patriot, – Зеленський
Читати
Німеччина передає Україні обладнання зі списаних електростанцій
Енергетика 11.03.2026 19:45:03
Німеччина передає Україні обладнання зі списаних електростанцій
Читати
ЄС забезпечить Україні гроші для військових зусиль попри блокування 90 млрд євро - Politico
Полiтика 11.03.2026 19:25:24
ЄС забезпечить Україні гроші для військових зусиль попри блокування 90 млрд євро - Politico
Читати

Популярнi статтi