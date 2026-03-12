Зеленський роздасть 13 мільйонам українців по 1500 гривень

Уряд готує нові програми підтримки.

"Домовилися з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень", - сказав президент Володимир Зеленський



Гроші планують нараховувати автоматично, без додаткових заяв чи бюрократичних процедур, людям із доходами, які потребують державної підтримки.



Міністерства економіки та енергетики мають розробити програму підтримки для українців через зростання цін на пальне, пов'язане з дестабілізацією світового нафтового ринку на тлі ситуації навколо Ірану.



Зеленський зазначив, що програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу й працюватиме через механізм кешбеку, що дозволить компенсувати частину витрат на пальне.



Він доручив уряду опрацювати деталі цих програм найближчими днями та представити їх суспільству.

Фото: ОП.