Ротенберг заявив про можливу участь Словаччини та Угорщини у турнірі в Росії

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії Роман Ротенберг заявив про намір запросити збірні Словаччини та Угорщини до участі у Кубку Першого каналу.

За його словами, це питання наразі обговорюється.

«Ми будемо розглядати участь збірних Словаччини та Угорщини у Кубку Першого каналу. Ви самі бачите, що ці країни підтримують Росію з важливих питань. Ми налаштовані позитивно і бачимо позитивну динаміку», — сказав Ротенберг російським медіа.

Минулого року у турнірі брали участь збірні «Росія 25», а також національні команди Казахстану та Білорусі.

 Автор: Богдан Моримух

