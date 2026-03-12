Служба безпеки України і НАБУ викрили розкрадання майже 20 млн грн на оборонному заводі

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України викрили схему привласнення бюджетних коштів під час виконання оборонних замовлень на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу на Дніпропетровщині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, організатором оборудки був перший заступник генерального директора заводу. Його підозрюють у розкраданні 19,7 млн грн, виділених на закупівлю металевої сировини. Цей матеріал мав використовуватися для серійного виробництва озброєння та боєприпасів для українських Сил оборони.

У Службі безпеки України зазначили, що до реалізації схеми посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання підприємства та керівника афілійованої компанії, яка постачала сировину.

За версією слідства, учасники схеми домовилися закуповувати продукцію за цінами, приблизно на третину вищими за ринкові. Отриману різницю вони переводили у готівку та розподіляли між собою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Першому заступнику генерального директора заводу та двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та пособництво у цьому злочині.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.