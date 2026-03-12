﻿
Надзвичайні події

У рамках місії НАТО іспанські винищувачі перехопили російські бомбардувальники

У рамках місії НАТО іспанські винищувачі перехопили російські бомбардувальники

Іспанські винищувачі перехопили два російські військові літаки під час виконання місії повітряного патрулювання НАТО.

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі X, передає Європейська правда.

9 березня іспанські винищувачі, що беруть участь у місії «Східний вартовий», піднялися з авіабази у Шяуляй в Литві.

Після підйому в повітря вони перехопили та супроводили два російські бомбардувальники Су-24, які виконували політ у міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.

Подібні інциденти траплялися й раніше. У січні сили швидкого реагування Швеції виявили та перехопили російські військові літаки над Балтійським морем.

Наприкінці лютого про аналогічний випадок повідомляли в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, де відстежили п’ять російських літаків.

На початку березня Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки також повідомило про виявлення та супровід двох російських літаків дальньої протичовнової авіації Ту-142 у зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОЛитваБалтикаСу-24ІспаніяБалтіярашистиШяуляй
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В війну з Іраном «виграє» Путін
Головне 12.03.2026 10:15:11
В війну з Іраном «виграє» Путін
Читати
Мобільні групи обходитимуть будинки для вручення повісток
Суспiльство 12.03.2026 09:53:17
Мобільні групи обходитимуть будинки для вручення повісток
Читати
Іран може атакувати Каліфорнію дронами з моря або сусідніх територій
Свiт 12.03.2026 09:13:58
Іран може атакувати Каліфорнію дронами з моря або сусідніх територій
Читати

Популярнi статтi