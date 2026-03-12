Понад 900 кажанів знайшли на звичайному балконі квартири

У Харкові працівники Центру реабілітації рукокрилих врятували понад 900 кажанів, які протягом кількох років зимували в обшивці балкона однієї з квартир. Операція тривала три дні.

За словами фахівців, кажани оселилися в обшивці балкона і довгий час не заважали власниці квартири, хоча вона чула їхні звуки. Однак у лютому тварини почали вибиратися всередину балкона, а сама обшивка почала руйнуватися.

Жінка звернулася до фахівців центру, які домовилися про співпрацю з ремонтниками. Під час демонтажу обшивки спеціалісти контролювали роботи, щоб не травмувати тварин та безпечно перевезти їх до центру.

Протягом трьох днів фахівці у кілька змін оглядали кажанів, поїли їх водою та надавали допомогу виснаженим і голодним особинам. Загалом вдалося врятувати понад 900 рудих вечірниць.

Стан більшості врятованих тварин фахівці оцінили як задовільний. Для них у центрі створили умови для завершення зимівлі, а ослаблених кажанів додатково відгодовують.

У Центрі пояснили, що руді вечірниці є мігруючим видом. Наприкінці літа вони перелітають із лісів до міст і під час міграції шукають тимчасові денні сховки. Будинки людини кажани часто сприймають як природні укриття — скелі або печери. Вони можуть залітати через відчинені вікна, однак такі місця нерідко стають для тварин пасткою, адже вилетіти назад їм складно.

