﻿
Головне

Трамп знайшов для зустрічі Зеленського з Путіним “безпечний” варіант

Трамп знайшов для зустрічі Зеленського з Путіним “безпечний” варіант

Адміністрація США готує можливу зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – в Угорщині, повідомляє Politico з посиланням на джерела в Білому домі,. Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп має близькі контакти з прем’єром Віктором Орбаном.

Хоча Секретна служба США розглядає кілька варіантів місця проведення зустрічі, Будапешт наразі вважається пріоритетним вибором. Спікер адміністрації Ливітт утрималася від коментарів, не підтверджуючи й не спростовуючи цю інформацію.

Politico зазначає, що Венгрія могла б стати незручним варіантом для України, оскільки нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, ефективність якого після початку війни викликала сумніви.

Водночас російські чиновники, за даними видання, вже намагаються затягувати будь-які зустрічі Зеленського і Путіна, нагадуючи про нещодавні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Трамп же наполягає, що підготовка до зустрічі продовжується.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа підтримує мирні переговори Трампа, щоб показати блеф Путіна.

 

 

 

 

Теги:

ОрбанТрампБудапештмирні переговоризустріч Зеленського з Путіним
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Штучне материнство": у Китаї створюють робота, здатного виношувати дитину
Технології 19.08.2025 23:25:43
"Штучне материнство": у Китаї створюють робота, здатного виношувати дитину
Читати
Із США депортували перших українських мігрантів
Свiт 19.08.2025 23:06:19
Із США депортували перших українських мігрантів
Читати
Кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі
Здоров'я 19.08.2025 22:47:10
Кількість хворих на коронавірус за тиждень зросла втричі
Читати

Популярнi статтi