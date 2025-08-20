Трамп знайшов для зустрічі Зеленського з Путіним “безпечний” варіант

Адміністрація США готує можливу зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – в Угорщині, повідомляє Politico з посиланням на джерела в Білому домі,. Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп має близькі контакти з прем’єром Віктором Орбаном.

Хоча Секретна служба США розглядає кілька варіантів місця проведення зустрічі, Будапешт наразі вважається пріоритетним вибором. Спікер адміністрації Ливітт утрималася від коментарів, не підтверджуючи й не спростовуючи цю інформацію.

Politico зазначає, що Венгрія могла б стати незручним варіантом для України, оскільки нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, ефективність якого після початку війни викликала сумніви.

Водночас російські чиновники, за даними видання, вже намагаються затягувати будь-які зустрічі Зеленського і Путіна, нагадуючи про нещодавні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Трамп же наполягає, що підготовка до зустрічі продовжується.

