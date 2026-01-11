СБУ продовжить протидію всім формам диверсій та проявам колаборації ворога, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України, тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенієм Хмарою.

Він доповів главі держави про деталі операцій, які відбулися нещодавно. За словами Зеленського, наразі результати розголошувати зарано, проте вони відповідають очікуванням.

"Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені", — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що СБУ продовжує протидію всім формам диверсій та проявам колаборації з ворогом. Будь-яка діяльність російських структур в Україні наразі незмінно блокується. Президент подякував оперативникам і спецпризначенцям служби за захист національних інтересів та української держави.

Раніше ForUA повідомляв, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України, проте продовжує роботу у структурі спецслужби для керівництва напрямом асиметричних спецоперацій.

СБУ очолить начальник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара.