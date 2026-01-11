Хорватський уряд схвалив терміновий пакет допомоги Україні

Уряд Хорватії ухвалив рішення про надання термінової допомоги Україні на запит українського посольства. Пакет допомоги включає 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10 хорватського виробництва та необхідні витратні матеріали до них.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович зазначив, що обладнання цієї моделі вже успішно використовується в Україні.

"Цим рішенням надається дозвіл на надання допомоги Україні на підставі запиту посольства України", — заявив він, додавши, що реалізацією цього кроку опікуватиметься Управління цивільного захисту МВС.

Крім того, хорватський уряд підтримав ініціативу щодо технічної підтримки української енергосистеми.

Як повідомив міністр економіки Анте Шушняр, Хорватія передасть трансформатори, насоси та інше технічне обладнання, яке наразі не використовується в країні. За його словами, це конкретний вияв допомоги у відповідь на значні руйнування ключової інфраструктури України та перебої з електропостачанням.

ForUA зазначає, у жовтні 2025-го Україна та Хорватія підписали Меморандум про поглиблення оборонно-промислового партнерства, ініціювання спільних ланцюгів виробництва та кооперації оборонних секторів.