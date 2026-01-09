﻿
Трамп обирає між Гренландією та збереженням НАТО

Президент США Дональд Трамп не виключив, що США можливо, доведеться обирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО.

Він чітко дав зрозуміти, що трансатлантичний альянс є практично марним без США в його центрі, повідомляє The New York Times.

У відповідь на запитання, чому йому потрібно володіти Гренландією, Трамп сказав, що це психологічно необхідно для успіху.

"Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, незалежно від того, чи йдеться про оренду, чи про договір. Власність дає вам те, чого ви не можете отримати, просто підписавши документ", - сказав він.

На думку Трампа, суверенітет та національні кордони менш важливі, ніж особлива роль, яку відіграють США як захисник Заходу.

Він єдиний виявився здатним переконати країни НАТО витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону.

"Я думаю, що ми завжди будемо ладнати з Європою, але я хочу, щоб вони налагодили ситуацію. Саме я змусив їх витрачати більше, знаєте, більше ВВП на НАТО. Але якщо подивитися на НАТО, то, можу вам сказати, Росія зовсім не переймається жодною іншою країною, крім нас", - заявив він.

 Автор: Галина Роюк

