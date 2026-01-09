Франція перенесла саміт G7, щоб він не збігся з турніром UFC у Білому домі

Франція вирішила перенести цьогорічний саміт «Групи семи», щоб уникнути накладки з турніром зі змішаних бойових мистецтв Ultimate Fighting Championship, який запланований у Білому домі на 14 червня. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох посадовців, безпосередньо обізнаних із підготовкою саміту G7.

Раніше Париж оголосив, що зустріч лідерів «Групи семи» відбудеться з 14 до 16 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Втім, 14 червня у США відзначають День прапора, а також це день народження президента США Дональда Трампа.

Ще у жовтні Трамп заявив, що саме цього дня в Білому домі пройде «великий бій UFC». Генеральний директор організації Дейна Уайт у четвер повідомив, що логістику заходу вже остаточно узгоджено, а на Південній галявині Білого дому очікують до п’яти тисяч глядачів.

У підсумку саміт G7 перенесли на 15–17 червня. В Офісі президента Франції Емманюеля Макрона відмовилися підтвердити, що зміна дат безпосередньо пов’язана з турніром UFC, зазначивши, що новий графік є «результатом консультацій з партнерами G7». Оновлені дати вже оприлюднені на офіційному сайті «Групи семи».

Раніше про можливе перенесення саміту G7 у зв’язку з днем народження Дональда Трампа повідомляло французьке видання Le Messager.