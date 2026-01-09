﻿
Надзвичайні події

Родина колишнього очільника ТЦК Харківщини втратила елітні авто за рішенням суду

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд конфіскував елітний автомобіль родини колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також зобов’язав стягнути в дохід держави вартість ще одного авто. Про це повідомляє ДБР.

Як зазначили у відомстві, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів, якими користувалася родина колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

У ДБР нагадали, що у травні 2025 року спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції було викрито факти необґрунтованого збагачення цього посадовця. На підставі зібраних матеріалів САП звернулася до ВАКС із позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. гривень.

Йдеться про автомобілі BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску, які у 2023–2024 роках оформили у приватну власність близькі особи посадовця. На момент набуття цих транспортних засобів чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП, а також виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

Суд визнав обидва автомобілі необґрунтованими активами та ухвалив рішення конфіскувати один із них, а також стягнути в дохід держави вартість іншого. Загальна сума стягнення перевищує 4 мільйони гривень.

У ДБР зазначили, що перевірки щодо можливих порушень з боку інших посадовців тривають.

