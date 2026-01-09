Частині київських будинків тепло обіцяють повернути вже ввечері 9 січня

У частині житлових будинків Києва подачу опалення планують відновити вже ввечері у п’ятницю, 9 січня. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок масованого російського обстрілу без теплопостачання залишилися майже шість тисяч багатоповерхових будинків, що становить близько половини всього житлового фонду міста. Кличко зазначив, що в частині будинків тепло сподіваються подати вже сьогодні ввечері.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що водопостачання в Києві вже відновлено. Що стосується опалення, то в окремих районах його планують повернути протягом цієї доби. Водночас у районах зі складнішими пошкодженнями відновлювальні роботи триватимуть довше. Наразі це стосується приблизно половини житлових будинків столиці, тоді як в іншій частині міста теплопостачання здійснюється у штатному режимі.

За інформацією мера, у Києві підготовлено понад 1200 пунктів незламности.

Нагадаємо, вночі Росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару. Київ атакували крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. По Львівській області окупанти застосували балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», яка досягла регіону за 16 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

У столиці внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них медик, який загинув під час повторного обстрілу, надаючи допомогу. Поранення дістали рятувальники, також було пошкоджено будівлю посольства Катару.

Основним об’єктом удару стала енергетична інфраструктура. У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії, а нічний обстріл спричинив затримки руху 42 поїздів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що головною ціллю атаки були районні котельні. За даними Повітряних сил ЗСУ, під час удару російські війська застосували 36 ракет і 242 безпілотники різних типів, зокрема одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 226 ворожих БпЛА типу Shahed і інших типів, вісім балістичних ракет Іскандер М або С 400 та десять крилатих ракет «Калібр». Водночас зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів на 19 локаціях.