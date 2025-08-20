﻿
Європа підтримує мирні переговориТрампа, щоб показати блеф Путіна

Європейські лідери сумніваються у щирості Путіна щодо миру, але готові підтримати переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Politico.

У ЄС вважають саміт Трампа шансом перевірити наміри Кремля та посилити аргументи для нових санкцій. Президент Франції Еммануель Макрон заявив: «Чи думаю я, що Путін хоче миру? Ні. Чи думаю я, що Трамп хоче миру? Так. Але Путін прагне капітуляції України».

Дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях, зазначають, що результати саміту можуть стати «чітким випробуванням російських намірів» та допоможуть Україні вести переговори з позиції сили.

Навіть Трамп визнав, що реальні наміри Путіна стануть зрозумілими лише протягом наступних тижнів: «Можливо, він не хоче укладати угоду».

Європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії: новий пакет санкцій може стати ключовим механізмом тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін постане перед важкою ситуацією, якщо не співпрацюватиме у мирному процесі щодо України.

 

 

 

 

 

 

ТрампМакронмирні переговоривійна в Україніпереговори Зеленського з Путінимнові санкції
