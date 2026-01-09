Посадовцю Рівненського ТЦК загрожує до 10 років тюрми за хабарництво

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у хабарництві заступнику начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші у військовозобов’язаних за надання відстрочки від мобілізації, зокрема й у тих осіб, які мали на це законні підстави. У разі відмови він погрожував створювати штучні перешкоди під час оформлення документів. Сума неправомірної вигоди коливалася від 10 до 12 тисяч доларів США.

Щоб приховати походження отриманих коштів, підозрюваний використовував різні схеми. В одному із задокументованих епізодів він доручив підлеглим придбати за хабар автомобіль, додавши частину грошей із попередніх незаконних «надходжень», та зареєструвати транспортний засіб на підставну особу. Після цього авто передали у повне користування керівнику, а чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, що дозволило безперешкодно оформити документи.

Посадовцю інкримінують частину третю статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 271 тис. гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інші можливі факти вимагання хабарів у Рівненському ОТЦК та СП.